Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 6 konusu nedir, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik 6, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı yapım, eğlenceli hikâyesi ve birbirinden komik sahneleriyle dikkat çekerken, filmin çekim yerleri, oyuncuları, konusu ve ne zaman çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NE?

Recep İvedik, Konya'da düzenlenecek Kuru Fasulye Festivali'ne katılmak üzere en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte yola çıkar. Ancak seyahat acentesinin yaptığı bir hata nedeniyle ikili kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.

Afrika'da iki yerli kabile arasında yaşanan olayların ortasında kalan Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönebilmek için birbirinden komik maceralar yaşar. Recep'in kendine has tavırları ve beklenmedik gelişmeler, filmin mizah dozunu artırırken izleyicilere eğlenceli anlar yaşatır.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Recep İvedik 6 filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Şahan Gökbakar

• Nurullah Çelebi

• Mbaye Dieng

• Chidi Benjamin John

• Kepsin Misodi Teke

• Lorraine Kadye

• Somer Karvan

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri ağırlıklı olarak Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Longoz Ormanları'nda gerçekleştirildi. Filmde Kenya'da geçen sahnelerin büyük bölümü de yine Karacabey'de oluşturulan özel platolarda çekildi. Doğal alanlar ve özel dekorlarla Afrika atmosferi oluşturularak izleyiciye farklı bir görsel deneyim sunuldu.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine 2018 yılının sonbaharında başlandı ve çekimler aynı yıl içerisinde tamamlandı. Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, filmin senaryosu Şahan Gökbakar tarafından kaleme alındı.