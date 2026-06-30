Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 5 konusu nedir, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk komedi sinemasının en çok izlenen serilerinden biri olan Recep İvedik 5, hem gişe başarısı hem de çekim detaylarıyla merak edilmeye devam ediyor. “Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?” sorusu özellikle film severler tarafından sıkça araştırılırken, yapımın 2016 yılında çekildiği ve 2017 yılında vizyona girdiği biliniyor.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra bazı sahnelerin Türkiye’de ve stüdyo ortamlarında çekildiği bilinmektedir. Kosova’nın modern spor tesisleri ve şehir manzaraları, filmin hikâyesine uygun bir atmosfer oluşturmak için tercih edilmiştir.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, kadroda Orkan Varan ve Deniz Ceylan gibi isimler de bulunmaktadır. Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri, serinin bu filminde de yine komik ve sıra dışı maceralarıyla izleyici karşısına çıkmaktadır.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU NE?

Film, Recep İvedik’in bir spor organizasyonu için Kosova’ya gitmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Beklenmedik şekilde milli takım kafilesinin sorumluluğunu üstlenen Recep, uluslararası bir turnuvada Türkiye’yi temsil etmeye çalışırken birbirinden komik ve absürt olayların içine düşüyor. Spor ve komediyi bir araya getiren yapım, serinin en dikkat çeken filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.