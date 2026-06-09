Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik 3, 2010 yılında çekilmiş ve aynı yıl 12 Şubat 2010’da vizyona girmiştir. Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı yapım, serinin ikinci filminin devamı niteliğindedir ve kısa sürede gişe rekorları kırarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

RECEP İVEDİK 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle Güngören ve çevresindeki semtler, filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmıştır. Şehir hayatının içinde geçen hikâye, karakterin günlük yaşamla kurduğu komik çatışmaları daha da belirgin hale getirmiştir.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, kadroda Zeynep Çamcı ve Metin Şentürk gibi isimler de bulunmaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu, filmin mizahi yapısını destekleyerek izleyiciye eğlenceli sahneler sunmuştur.

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NE?

Recep İvedik 3, babaannesinin ölümünün ardından depresyona giren Recep İvedik’in yaşadığı komik ve absürt olayları konu almaktadır. Kendini iyi hissetmek için farklı yollar deneyen Recep’in hayatı, Zeynep isimli genç bir kızın ortaya çıkmasıyla değişir. Film, hem duygusal hem de komik sahneleri bir araya getirerek izleyiciye eğlenceli bir hikâye sunar.