Real Oviedo Villarreal maçı hangi kanalda, Real Oviedo Villarreal nereden CANLI izlenir?

La Liga heyecanı tüm hızıyla devam ederken, günün merakla beklenen eşleşmesi Real Oviedo - Villarreal maçı için geri sayım başladı. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünün taktik savaşına sahne olacak bu zorlu mücadele öncesinde arama motorlarında "Real Oviedo Villarreal maçı nereden canlı izlenir, S Sport Plus canlı yayın linki aktif mi?" araştırmaları hız kazandı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın yayıncı kuruluşu, frekans bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

REAL OVIEDO VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? LA LIGA’DA KRİTİK RANDEVU

İspanya La Liga’da heyecan dorukta! Kümede kalma savaşı veren Real Oviedo, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Villarreal’i konuk ediyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu zorlu mücadele, 23 Nisan 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:30’da çalacak. İspanyol futbolunun taktik savaşına sahne olacak bu maçta, puan tablosundaki dengeler her an değişebilir.

REAL OVIEDO VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İspanya Ligi tutkunları için müjdeli haber! Real Oviedo - Villarreal karşılaşması, Türkiye'de sporun adresi olan S Sport ve dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı olan Idman TV de bu dev mücadeleyi naklen ekranlara taşıyacak. Yüksek görüntü kalitesiyle yayınlanacak olan müsabaka, futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

S SPORT VE S SPORT PLUS CANLI İZLE: KANAL VE PLATFORM DETAYLARI

Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• S Sport: Tivibu 73. kanal ve Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden aboneliği bulunan kullanıcılar, akıllı TV, tablet ve telefonlarından maçı canlı takip edebilir.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden şifreli yayınla erişim sağlanabilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? CARLOS TARTIERE’DE KALE SAVUNMASI

Bu kritik 90 dakikaya Oviedo şehri ev sahipliği yapacak. Real Oviedo ve Villarreal, kentin tarihi dokusuyla birleşen Estadio Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin ateşli taraftarı önünde puan ya da puanlar arayacağı maçta, "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal ise deplasmanda galibiyet hedefliyor.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM: HATA YAPMAYAN KAZANACAK

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Real Oviedo, son haftalarda yakaladığı çıkışı Villarreal karşısında da sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise Avrupa kupaları potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Villarreal, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İspanya’nın bu iki köklü kulübünün amansız mücadelesi bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Sizce bu zorlu kapışmadan hangi ekip zaferle ayrılacak?