Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Monaco maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Monaco maçı hangi kanalda? Real Madrid Monaco Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Monaco maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Monaco maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Monaco maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Monaco maçı Tabii Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Monaco maçını Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden şifresiz izleyebilecekler.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Monaco maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.