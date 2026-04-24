Real Betis Real Madrid Forest maçı hangi kanalda, Real Betis Real Madrid maçı nereden CANLI izlenir?

İspanyol futbolunda heyecan doruğa çıkarken, spor tutkunları arama motorlarında "Real Betis - Real Madrid maçı nereden canlı izlenir, platform bilgileri neler?" sorgularını yoğunlaştırdı. Ligdeki şampiyonluk düğümünü çözebilecek nitelikteki bu kritik karşılaşmada, her iki teknik adamın sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu netleşti. Mücadeleyi hem televizyon ekranlarından hem de dijital yayın servislerinden takip etmek isteyenler için canlı yayın frekansları ve yayın akışı detayları haberimizin devamında yer alıyor.

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? LA LIGA'DA DEV RANDEVU

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele için nefesler tutuldu. Real Betis - Real Madrid karşılaşması, 24 Nisan 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Sevilla ekibi Betis’in sahasında dünya devini ağırlayacağı bu heyecan dolu randevu, saat 22:00 itibarıyla başlayacak.

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Yıldızlar topluluğu Real Madrid ile İspanya’nın en köklü kulüplerinden Real Betis arasındaki bu dev kapışma, Türkiye’de birden fazla kanal üzerinden takip edilebilecek. Futbol tutkunları mücadeleyi şu kanallardan canlı olarak izleyebilirler:

• S Sport

• S Sport Plus (Dijital platform)

• Idman TV (Azerbaycan tabanlı yayın)

S SPORT VE IDMAN TV FREKANS - PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon başında veya dijital cihazlardan izlemek isteyenler için erişim detayları netleşti. İşte platform numaraları:

• Tivibu: 73. kanal (S Sport)

• Turkcell TV+: 77. kanal (S Sport)

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden takip edilebilmektedir.

• İnternet: S Sport Plus uygulaması üzerinden abonelik dahilinde her yerden izlenebilir.

MÜCADELENİN ADRESİ: BENITO VILLAMARÍN STADYUMU

İspanya’nın Sevilla kentinde oynanacak bu görkemli müsabakaya, Real Betis’in evi olan efsanevi Benito Villamarín Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip, ateşli taraftarı önünde Real Madrid karşısında sürpriz ararken; Madrid temsilcisi zirve yolunda hata yapmamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

CUMA GECESİ LA LIGA HEYECANI SAAT 22:00'DE

Haftanın açılış gününde sahne alacak olan bu dev mücadele, taktiksel derinliği ve yüksek temposuyla futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 22:00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak olan maçta, her iki takımın da yıldız isimlerinin sergileyeceği performans merakla bekleniyor. İspanyol futbolunun kalbi bu Cuma Sevilla’da atacak!