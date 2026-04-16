Randevu saati nedir, Randevu saati dışında okula girmek yasak mı, velilerin okula girmesi yasaklandı mı?

Okullarda randevu saati uygulaması mı geliyor? Üst üste yaşanan silahlı saldırıların ardından okul güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler gündemin odağına oturdu. Velilerin okula girişinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı ve randevu saati dışında okula girişin yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda ne diyor?

RANDEVU OLMADAN OKUL BAHÇESİNE GİRİŞ YASAK

Elazığ Valiliği, okullara ziyareti resmi bir genel emirle düzenleyecek. Vali Hatipoğlu, randevu saati dışında ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz kişilerin okul bahçesine sokulmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bu uygulama Elazığ genelinde hayata geçirilecek.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OKUL ÇEVRELERİNDE GÖREV YAPACAK

Okul çevrelerindeki kolluk sayısı artırıldı. Riskli alanlarda hem hareketli hem de sabit güvenlik tedbirleri güçlendirildi. Her türlü silah ve kesici aletin okul sınırları içine girmemesi için okul idareleri ve güvenlik güçleriyle ortak çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

AİLELERE UYARI: ÇOCUKLARINIZIN GİRDİĞİ SİTELERE DİKKAT EDİN

Vali Hatipoğlu, aileleri internet ve sosyal medya konusunda uyardı. Çocukların girdiği sohbet siteleri, oynadığı oyunlar ve arkadaş çevresi konusunda ebeveynlerin en önemli erken uyarı mekanizması olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, ailelerden duyarlı ve uyanık olmalarını istedi.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve aileler arasındaki koordinasyon artırılacak. Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlarla toplantılar gerçekleştirildi. Siber zorbalık, zararlı içerikler ve şiddeti teşvik eden unsurlara karşı bilinçlendirme çalışmaları da özel bir başlık olarak ele alınacak.

PROVOKATIF PAYLAŞIMLARA SERT UYARI

Vali Hatipoğlu, saldırı haberini istismar ederek korku ve panik yaymaya çalışan kişileri de uyardı. Emniyet ve jandarmanın siber birimlerinin bu paylaşımları yapan kişilerin tamamına ulaştığını belirten Hatipoğlu, söz konusu kişilerin hak ettikleri yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.