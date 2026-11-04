Ramon Hendriks kimdir? Ramon Hendriks hangi takımlarda oynadı?

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Vfb Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'tan eli boş döndü. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçta Alman ekibinin savunmasında 3 numaralı formayla Hollandalı Ramon Hendriks vardı.

Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu, 2024 yazından beri Stuttgart'ta.

RAMON HENDRİKS GALATASARAY MAÇINDA OYNADI MI?

Ramon Hendriks, 3 Kasım 2026'daki Galatasaray maçına Stuttgart'ın ilk 11'inde başladı. Savunmada Mittelstadt ve Chabot'la birlikte sahadaydı.

Galatasaray iki golü de ilk yarım saat dolmadan buldu: Aleksey Batrakov 12 ve 15. dakikalarda fileleri havalandırdı. Stuttgart'ın 75. dakikada Chris Führich'le attığı gol, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RAMON HENDRİKS KİMDİR?

Ramon Hendriks, Bundesliga ekibi Vfb Stuttgart'ta oynayan Hollandalı stoper. 1,89 boyunda. Futbola ASWH'de başladı, 2017'de Feyenoord altyapısına geçti ve A takımdaki ilk maçına Ağustos 2021'de Willem II karşısında yedek kulübesinden girerek çıktı.

RAMON HENDRİKS KAÇ YAŞINDA?

Ramon Hendriks 25 yaşında. 18 Temmuz 2001'de Hollanda'da doğdu.

Stuttgart'a imza attığında 22 yaşındaydı.

RAMON HENDRİKS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ramon Hendriks, profesyonel kariyerinde Feyenoord, NAC Breda, Utrecht, Vitesse ve VfB Stuttgart formalarını giydi. Feyenoord onu 2021'in başında NAC Breda'ya kiraladı; Hendriks orada Eerste Divisie'de 19 maça çıktı.

Rotterdam'a döndüğü 2021-22 sezonunda Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar yürüdü ve genç stoper bu yolda üç maçta oynadı. Sonraki iki sezonu kiralık geçirdi: 2022-23'te Utrecht'te, 2023-24'te Vitesse'de. Vitesse'de Eredivisie'de 31 maça çıktı, Hollanda birinci ligindeki toplam maç sayısı 43 oldu.

Stuttgart, Hendriks'i 26 Haziran 2024'te kadrosuna kattı ve oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı savunmacı 2025-26 sezonunda Bundesliga'da 31, tüm kulvarlarda 50 maçta forma giydi.

RAMON HENDRİKS HOLLANDA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Ramon Hendriks, Hollanda'yı şimdiye kadar genç milli takımlarda temsil etti; A milli takımda forma giymedi. 17 yaş altı milli takımla 13 maça çıktı ve 2018'de UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadroda beş maçta oynadı. U18'de 3, U19'da 7 maçı var.