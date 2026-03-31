Ramiz Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey gözaltına mı alındı neden?

Bursa’yı sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, sadece belediye başkanını değil yakın çevresini de gündemin merkezine taşıdı. Bu çerçevede öne çıkan isimlerden biri de Mustafa Bozbey’in kardeşi Ramiz Bozbey. Ramiz Bozbey kimdir, gözaltına alındı mı ve hakkında hangi iddialar bulunuyor? Şehrin gündemini meşgul eden detaylar haberin devamında…

RAMZİ BOZBEY KİMDİR?

Ramzi Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kardeşidir. 31 Mart 2026 tarihinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 55 kişi arasında yer almaktadır.

RAMZİ BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Ramzi Bozbey, Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştır.

RAMZİ BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ramzi Bozbey’in gözaltına alınma nedeni, soruşturma kapsamında yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla ilgilidir.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma” yer almaktadır.

OLAY NEDİR?

31 Mart 2026’da Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yöneliktir. Soruşturma, Nilüfer ilçesindeki bazı belediye projelerinde usulsüz emsal artışı ve rüşvet yoluyla maddi menfaat sağlandığı tespit edilen kişiler üzerine yürütülmüştür.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda toplam 55 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlar arasında Seden Bozbey (Mustafa Bozbey’in eşi), Side Bozbey Gürer (kızı), kardeşleri Ertan Bozbey ve Ramzi Bozbey ile belediye çalışanları, iş insanları ve paravan şirket yetkilileri yer almaktadır. Firari 4 kişi için yakalama çalışmaları devam etmektedir.