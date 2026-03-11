Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı, arife günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürüyor?

Ramazan ne zaman sona erecek, arife günü hangi gün? Ramazan Bayramı başlangıcı ve süresi hakkında şimdiden merak edilen sorular gündemde. Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek ve bu gün Ramazan Bayramı arifesine denk geliyor. 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla Ramazan'ın bitmesine yaklaşık 8 gün kaldı.

ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arife günü 19 Mart 2026 Perşembe olarak kabul ediliyor. Arife günü genellikle öğleden sonra yarım gün tatil uygulanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ramazan Bayramı resmi tatili, arife günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek:

19 Mart 2026 Perşembe: Arife (yarım gün)

20 Mart 2026 Cuma: 1. Bayram günü

21 Mart 2026 Cumartesi: 2. Bayram günü

22 Mart 2026 Pazar: 3. Bayram günü