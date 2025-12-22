Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kimdir? Türkiye cemiyet hayatının yakından tanıdığı çiftlerden biri olan Leyla ve Ralfi Mizrahi, 2022 yılında Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen görkemli düğünleriyle gündeme gelmişti. Peki,Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

LEYLA MİZRAHİ'NİN EŞİ RALFI MİZRAHİ KİMDİR?

İş ve cemiyet dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Leyla Mizrahi ile eşi Ralfi Mizrahi, 2022 yılında İstanbul'da Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen görkemli düğünle dünya evine girdi. Bu düğün, sadece iki ailenin değil, Türkiye'nin cemiyet ve sosyete çevrelerinde uzun süre konuşulan bir organizasyon oldu.

Evlilikleri boyunca uyumlu ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan çift, yaklaşık altı ay önce bir erkek çocuk sahibi oldu ve bu mutluluk kısa sürede kamuoyunun da dikkatini çekti. Ancak 2025 yılında yaşanan trajik kayıp, her iki aileyi derinden sarstı.

RALFI MİZRAHİ KAÇ YAŞINDA?

Ralfi Mizrahi'nin doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi olarak doğrulanmış bir kaynak bulunmamaktadır.

RALFI MİZRAHİ NERELİ?

Resmi biyografik kaynaklara göre Ralfi Mizrahi'nin milliyeti ve kökeni hakkında kesinleşmiş bir bilgi yayımlanmamıştır. Spor federasyonu kayıtlarında "Türkiye" lisanslı bir oyuncu olarak görünmektedir ve bu da büyük ölçüde Türkiye ile güçlü bağlantıları olduğunu düşündürmektedir.

RALFI MİZRAHİ NE İŞ YAPIYOR?

Medya ve resmi spor kaynaklarına göre Ralfi Mizrahi'nin adı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir dönem profesyonel basketbolcu olarak geçmiştir. 2012-13 sezonu kayıtları, onun o dönemde basketbolcu olarak takımlarda forma giydiğini göstermektedir.

Spor Kariyeri

Ralfi Mizrahi, Türkiye Basketbol Federasyonu arşivlerinde adı geçen bir basketbolcu olarak bulunur.

Bu kayıt, onun spora profesyonel düzeyde bağlı olabileceğine işaret eder.