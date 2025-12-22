Haberler

Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, cemiyet dünyasında herkesi üzüntüye boğdu. Onun ardından eşi Ralfi Mizrahi merak konusu oldu. Peki, Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kimdir? Türkiye cemiyet hayatının yakından tanıdığı çiftlerden biri olan Leyla ve Ralfi Mizrahi, 2022 yılında Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen görkemli düğünleriyle gündeme gelmişti. Peki,Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

LEYLA MİZRAHİ'NİN EŞİ RALFI MİZRAHİ KİMDİR?

İş ve cemiyet dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Leyla Mizrahi ile eşi Ralfi Mizrahi, 2022 yılında İstanbul'da Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen görkemli düğünle dünya evine girdi. Bu düğün, sadece iki ailenin değil, Türkiye'nin cemiyet ve sosyete çevrelerinde uzun süre konuşulan bir organizasyon oldu.

Evlilikleri boyunca uyumlu ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan çift, yaklaşık altı ay önce bir erkek çocuk sahibi oldu ve bu mutluluk kısa sürede kamuoyunun da dikkatini çekti. Ancak 2025 yılında yaşanan trajik kayıp, her iki aileyi derinden sarstı.

Ralfi Mizrahi kimdir? Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

RALFI MİZRAHİ KAÇ YAŞINDA?

Ralfi Mizrahi'nin doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi olarak doğrulanmış bir kaynak bulunmamaktadır.

RALFI MİZRAHİ NERELİ?

Resmi biyografik kaynaklara göre Ralfi Mizrahi'nin milliyeti ve kökeni hakkında kesinleşmiş bir bilgi yayımlanmamıştır. Spor federasyonu kayıtlarında "Türkiye" lisanslı bir oyuncu olarak görünmektedir ve bu da büyük ölçüde Türkiye ile güçlü bağlantıları olduğunu düşündürmektedir.

RALFI MİZRAHİ NE İŞ YAPIYOR?

Medya ve resmi spor kaynaklarına göre Ralfi Mizrahi'nin adı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir dönem profesyonel basketbolcu olarak geçmiştir. 2012-13 sezonu kayıtları, onun o dönemde basketbolcu olarak takımlarda forma giydiğini göstermektedir.

Spor Kariyeri

Ralfi Mizrahi, Türkiye Basketbol Federasyonu arşivlerinde adı geçen bir basketbolcu olarak bulunur.

Bu kayıt, onun spora profesyonel düzeyde bağlı olabileceğine işaret eder.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title