Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski genel başkanlarından, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) kurucusu ve gazeteci-yazar Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Rahmi Yıldırım kimdir? ÇGD Eski Başkanı Rahmi Yıldırım neden öldü? Detaylar...

RAHMİ YILDIRIM KİMDİR?

Rahmi Yıldırım, Türkiye’de hem askeri geçmişi hem de gazetecilik kariyeriyle öne çıkan önemli isimlerden biridir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen genç subaylar arasında yer almıştır.

Cezaevi sürecinin ardından eğitim hayatına yönelen Yıldırım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanarak gazetecilik alanında akademik eğitim almıştır. Bu dönüşüm, onun mesleki kariyerinin de başlangıcı olmuştur.

Gazetecilik ve yazarlık yaşamı boyunca özellikle ifade özgürlüğü, örgütlü medya yapıları ve demokratik haklar konusunda aktif rol üstlenen Yıldırım, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde (ÇGD) genel başkanlık görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda ADAM-DER’in kurucu başkanı olarak da darbe mağduru askerlerin örgütlü mücadelesine katkı sunmuştur.

Meslek hayatı boyunca çeşitli gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Yıldırım, yalnızca haber üreten bir isim değil; aynı zamanda mesleki dayanışmayı güçlendirmeye çalışan bir kanaat önderi olarak da tanınmıştır. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bünyesinde verdiği derslerle genç gazetecilerin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

ÇGD ESKİ BAŞKANI RAHMİ YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı Rahmi Yıldırım, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım’ın sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yıldırım’ın vefatı sonrasında, cenaze töreninin 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.