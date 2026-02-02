Raheem Sterling Samsunspor'a mı geliyor?

Haberler

Raheem Sterling'in Samsunspor'a transfer olduğu iddiaları futbol gündemine bomba gibi düştü. İngiliz yıldızın adı son günlerde Samsunspor ile anılırken, kırmızı-beyazlı taraftarlar "Raheem Sterling Samsunspor'a mı geldi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Transferin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kulüpten gelecek resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Raheem Sterling için Samsunspor iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Raheem Sterling Samsunspor'a mı geldi?" sorusu kısa sürede arama motorlarında trend olurken, transfer söylentilerinin kaynağı ve perde arkası detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SAMSUNSPOR'DAN STERLING HAMLESİ

Transfer çalışmalarını hızlandıran Samsunspor, hücum hattını güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Ajansspor'un aktardığı bilgilere göre kırmızı-beyazlı ekip, serbest oyuncu konumunda bulunan İngiliz yıldız Raheem Sterling için ilk teması kurdu. Karadeniz temsilcisinin, 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

CHELSEA DEFTERİ KAPANDI

Son olarak Premier League devi Chelsea forması giyen Raheem Sterling, Londra ekibiyle yollarını kısa süre önce ayırdı. İngiliz kulübü, deneyimli kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşma sağlayarak 28 Ocak tarihinde sözleşmesini feshetti. Bu gelişme sonrası Sterling'in transferi için birçok kulüp devreye girdi.

AVRUPA DEVLERİYLE DOLU BİR KARİYER

Futbol kariyerinde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling, bugüne kadar 599 resmi maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 182 gol atarken, 133 asistlik katkı sağladı.

