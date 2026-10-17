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Rafael Leao sakatlandı mı? Leao Gençlerbirliği maçında neden sakatlandı? Rafael Leao kaç hafta yok?

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Rafael Leao sakatlandı mı? Leao Gençlerbirliği maçında neden sakatlandı? Rafael Leao kaç hafta yok?
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında 61. dakikada oyuna giren Rafael Leao, 77. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun durumu merak konusu olurken Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin müdahalesi dikkat çekti. Leao'nun kaç hafta sahalardan uzak kalacağına ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Peki, Rafael Leao sakatlandı mı? Leao Gençlerbirliği maçında neden sakatlandı? Rafael Leao kaç hafta yok? Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında 61. dakikada oyuna giren Rafael Leao, 77. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun kenara gelmesinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin Leao'nun yanına gitmesi dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığı bilgilere göre Leao, Yener İnce'nin uyarısının ardından oyundan alındı. Peki,  Rafael Leao sakatlandı mı? Leao Gençlerbirliği maçında neden sakatlandı? Rafael Leao kaç hafta yok? Detaylar...

RAFAEL LEAO SAKATLANDI MI?

Rafael Leao, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan yıldız futbolcu, 77. dakikada kenara geldi.

Leao'nun oyundan çıkmasının ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin oyuncunun yanına gitmesi dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre yıldız futbolcu, Yener İnce'nin uyarısının ardından oyundan alındı.

LEAO GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN SAKATLANDI?

Rafael Leao'nun Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktığı bildirildi. Ancak oyuncunun sakatlığının nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren Leao, 77. dakikada mücadeleye devam edemedi. Oyuncunun kenara gelmesinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin yanına gitmesi öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

beIN Sports'un bilgisine göre Leao, Yener İnce'nin uyarısının ardından oyundan çıkarıldı. Oyuncunun sakatlığının hangi hareket sırasında meydana geldiği veya sakatlığın niteliği konusunda ise mevcut bilgilerde bir ayrıntı yer almadı.

Leao'nun yerine oyuna giren Deniz Gül, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde Galatasaray adına belirleyici isim oldu. Genç futbolcu, 88. dakikada karambolden kaydettiği golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

RAFAEL LEAO KAÇ HAFTA YOK?

Rafael Leao'nun kaç hafta sahalardan uzak kalacağına ilişkin verilen bilgilerde kesin bir süre bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan futbolcunun sahalara dönüş tarihi hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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