Rafael Leao Galatasaray'a mı geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Rafael Leao’nun Süper Lig devleriyle anılması transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncu için devreye girdiği iddiaları konuşulurken, “Rafael Leao hangi takıma transfer olacak?” sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı.

RAFAEL LEAO TRANSFERİNDE SÜPER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan’ın yıldız futbolcusu Rafael Leao için transfer yarışına girdi. La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre iki Süper Lig devi, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Leao’ya son bir haftada gösterilen yoğun ilginin transfer sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

GALATASARAY LEAO TRANSFERİNDE ÖNE GEÇTİ

Haberde Galatasaray’ın transfer yarışında Fenerbahçe’ye göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao’ya yıllık 10 milyon Euro seviyesinde bir maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtilirken, bu rakamın oyuncunun kararında belirleyici olabileceği ifade edildi. Galatasaray cephesinin transferi bitirmek için girişimlerini yoğunlaştırdığı aktarılıyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONRASINI BEKLİYOR

Fenerbahçe’nin ise Rafael Leao transferi için süreci aceleye getirmediği ve kulüp içindeki başkanlık seçimlerinin ardından resmi adımların atılmasının planlandığı yazıldı. 6-7 Haziran’da yapılacak seçim sonrası transfer stratejisinin netleşeceği ve Leao için somut teklifin bu süreçten sonra gündeme geleceği belirtiliyor.

LEAO’NUN KARARI DÜNYA KUPASI SONRASINDA NETLEŞECEK

Milan’da yıllık 5.5 milyon Euro ve bonuslarla oynayan Rafael Leao’nun geleceği ise belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, yıldız oyuncunun kendisine sunulan tekliflere Dünya Kupası döneminde ya da turnuva sonrasında yanıt vereceğini yazdı. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda daha da netleşmesi bekleniyor.