Haberler

Rafael Leao Galatasaray'a mı geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Rafael Leao Galatasaray'a mı geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer döneminde adı sıkça gündeme gelen Rafael Leao için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları futbol gündemini hareketlendirdi. “Rafael Leao Galatasaray’a mı geliyor, Fenerbahçe’ye mi geliyor?” sorusu taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, yıldız oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Rafael Leao’nun Süper Lig devleriyle anılması transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncu için devreye girdiği iddiaları konuşulurken, “Rafael Leao hangi takıma transfer olacak?” sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı.

RAFAEL LEAO TRANSFERİNDE SÜPER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan’ın yıldız futbolcusu Rafael Leao için transfer yarışına girdi. La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre iki Süper Lig devi, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Leao’ya son bir haftada gösterilen yoğun ilginin transfer sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

GALATASARAY LEAO TRANSFERİNDE ÖNE GEÇTİ

Haberde Galatasaray’ın transfer yarışında Fenerbahçe’ye göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao’ya yıllık 10 milyon Euro seviyesinde bir maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtilirken, bu rakamın oyuncunun kararında belirleyici olabileceği ifade edildi. Galatasaray cephesinin transferi bitirmek için girişimlerini yoğunlaştırdığı aktarılıyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONRASINI BEKLİYOR

Fenerbahçe’nin ise Rafael Leao transferi için süreci aceleye getirmediği ve kulüp içindeki başkanlık seçimlerinin ardından resmi adımların atılmasının planlandığı yazıldı. 6-7 Haziran’da yapılacak seçim sonrası transfer stratejisinin netleşeceği ve Leao için somut teklifin bu süreçten sonra gündeme geleceği belirtiliyor.

LEAO’NUN KARARI DÜNYA KUPASI SONRASINDA NETLEŞECEK

Milan’da yıllık 5.5 milyon Euro ve bonuslarla oynayan Rafael Leao’nun geleceği ise belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, yıldız oyuncunun kendisine sunulan tekliflere Dünya Kupası döneminde ya da turnuva sonrasında yanıt vereceğini yazdı. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda daha da netleşmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı

Jhon Duran aldığı haberle yıkıldı

Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor