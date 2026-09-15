Kurtlar Vadisi ile geniş bir kesimin tanıdığı Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz, bu kez aile bağları ve aralarındaki ilişkiyle gündeme geldi. İki isim hakkında en çok merak edilen başlıkların başında ise kardeşlik ilişkileri ve geçmişte yaşanan gelişmeler geliyor. Peki, Raci Şaşmaz Necati Şaşmaz kardeş mi, babaları kim? Raci Şaşmaz Necati Şaşmaz küs mü, neden küs? Detaylar haberimizde.

RACİ ŞAŞMAZ NECATİ ŞAŞMAZ KARDEŞ Mİ?

Raci Şaşmaz ile Necati Şaşmaz kardeştir. Raci Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın küçük kardeşidir. İki kardeş de senaristlik ve yapımcılık alanlarında televizyon ve sinema sektöründe çalışmalar yürüttü. Özellikle Kurtlar Vadisi gibi projelerde birlikte görev aldılar.

Raci Şaşmaz, kariyerinde senaristlik ve yapımcılığın yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da çalışmalarını sürdürdü. Necati Şaşmaz ise özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanındı.

İki kardeşin sektördeki ortak çalışma dönemleri, Pana Film ve Kurtlar Vadisi projeleri üzerinden ilerledi. Ancak ilerleyen yıllarda iki isim arasında anlaşmazlık yaşandığı ve Raci Şaşmaz'ın Pana Film'den ayrıldığı basına yansıdı.

RACİ ŞAŞMAZ VE NECATİ ŞAŞMAZ'IN BABALARI KİM?

Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın babası Abdulkadir Şaşmaz olarak biyografik kaynaklarda yer alıyor.

RACİ ŞAŞMAZ NECATİ ŞAŞMAZ KÜS MÜ, NEDEN KÜS?

Raci Şaşmaz ile Necati Şaşmaz arasındaki küslüğün, Kurtlar Vadisi dizisi ve Pana Film'in yönetimi, iş paylaşımı ve şirket ilişkileri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında başladığı yönünde haberler yayımlandı.

2014 yılında iki kardeş arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından Raci Şaşmaz'ın Pana Film'den ayrıldığı basına yansıdı. Dönemin haberlerinde, kardeşlerin yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Raci Şaşmaz'ın şirketten ayrıldığı ve Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi projesine tek başına devam ettiği aktarıldı.