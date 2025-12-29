Haberler

Rabia Yaman kimdir, gözaltına mı alındı? Rabia Yaman kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Son dönemde magazin ve sosyal medya gündeminde adından söz ettiren Rabia Yaman, gözaltı iddialarıyla yeniden merak uyandırdı. Peki, Rabia Yaman kimdir, gözaltına mı alındı? Rabia Yaman kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?

Magazin dünyasında isminden sıkça söz ettiren stil danışmanı Rabia Yaman, son dönemde gündeme gelen operasyonlarla yeniden merak konusu oldu. Peki Rabia Yaman kim? Hangi sebeplerle gözaltına alındı ve özel hayatında neler yaşandı? Detaylar izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RABİA YAMAN KİMDİR?

Rabia Yaman, stil danışmanı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir isimdir. 1992 doğumlu olan Yaman, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Aslen Bolulu olan Yaman, modacı, stil danışmanı ve stilist olarak mesleki kariyerini sürdürmektedir.

RABİA YAMAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Rabia Yaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.

RABİA YAMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rabia Yaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sırasında gözaltına alınmıştır. Operasyon, uyuşturucu ile ilgili iddiaların soruşturulması çerçevesinde yapılmıştır.

RABİA YAMAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Geçmişte magazin gündeminde adından söz ettiren Rabia Yaman, 2018 yılında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile nişanlanmış ancak çift evlenmekten vazgeçmişti. Daha sonraki yıllarda Rabia Yaman ve Can Yaman'ın beraber olduğu yönünde dedikodular ortaya çıkmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
