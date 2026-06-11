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Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli?

Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli?
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Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Rabia Soytürk, son dönemde yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiriyor. “Duy Beni”, “Alparslan: Büyük Selçuklu” ve “Teşkilat” gibi yapımlardaki performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rabia Soytürk, Türk televizyonlarının öne çıkan genç yetenekleri arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu olan oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu sıkça araştırılıyor. Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rabia Soytürk’ün hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenler…

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle kariyerine adım atan Soytürk, kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer almıştır.

RABİA SOYTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Rabia Soytürk, 26 Ocak 1999 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

RABİA SOYTÜRK NERELİ?

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk İstanbul doğumludur. Aslen Trabzonlu olduğu bilinmektedir.

RABİA SOYTÜRK’ÜN KARİYERİ

Rabia Soytürk, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Şahsiyet dizisiyle başlamıştır. Ardından Gülperi ve Benim Adım Melek gibi dizilerde rol alarak ekran tecrübesini artırmıştır.

2021-2022 döneminde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun karakterini canlandıran oyuncu, geniş kitleler tarafından tanınmasını ise 2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisindeki Ekim Güleryüz rolüyle sağlamıştır.

Sonraki yıllarda Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerde yer alan Soytürk, 2025-2026 döneminde ise Teşkilat dizisinde Hilal Turhantürk karakteriyle ekranlara gelmektedir. Kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda rol alarak oyunculuk yeteneğini geliştirmiştir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Yıldırım:

alparslan dizisinde de vardı meşhur olması da duy beni ile olmuş onu biliyorum ben

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Haber YorumlarıNihal Kurt:

istanbul doğumlu trabzonlu diyolar bir de böyle yazıyolar ya insanlar nereli olduğu merak ediyo ama net bi cevap yok işte böyle olur her zaman

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Haber YorumlarıKubilay Mogi:

bu kadar başarılı olmasına rağmen yine de başka şeyler için çalışması gerekecek gibi geliyo bana

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