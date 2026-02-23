Haberler

Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?

Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?
Güncelleme:
Genç yaşına rağmen rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rabia Soytürk, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Başarılı performansları kadar sosyal medyadaki paylaşımları da dikkat çekerken, hakkında pek çok soru araştırılmaya başlandı. Peki, Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Rabia Soytürk, yer aldığı projeler ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ekran performansıyla adından söz ettiren başarılı isim hakkında arama motorlarında en çok şu sorular araştırılıyor. Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim? Rabia Soytürk ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunu olan Soytürk, daha sonra oyunculuğa yönelerek Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde yer alarak genç yaşta dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

RABİA SOYTÜRK KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Rabia Soytürk, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

RABİA SOYTÜRK NERELİ?

İstanbul doğumludur. Ailesi aslen Trabzonludur.

RABİA SOYTÜRK'ÜN KARİYERİ

Rabia Soytürk oyunculuk kariyerine 2018 yılında dijital platform dizisi Şahsiyet ile adım attı. Aynı yıl televizyon dünyasında da yer almaya başladı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmler:

  • Gülperi (2018–2019)
  • Benim Adım Melek (2019–2021)
  • Alparslan: Büyük Selçuklu (2021–2022)
  • Duy Beni (2022)
  • Veda Mektubu (2023)
  • Kör Nokta (2024)
  • Teşkilat (2025–günümüz)

Sinema alanında ise 2019 yapımı Özgür Dünya filminde rol almıştır. 2022 yılında 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmiştir. Genç yaşına rağmen hem tarihi hem dram türündeki yapımlarda farklı karakterlere hayat veren Rabia Soytürk, televizyon projeleriyle kariyerini sürdürmektedir.

