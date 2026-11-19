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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzun yıllar evli kaldığı eşi ile boşanan Putin'in aile hayatı ve çocukları hakkında da araştırmalar yapılıyor. Peki, Putin evli mi, eşi kim, kaç kez evlilik yaptı? Vladimir Putin'in kaç çocuğu var, çocuklarının isimleri ne? İşte Wikipedia'da yer alan biyografik bilgiler doğrultusunda Putin'in evlilik hayatı ve ailesi hakkında merak edilenler.

PUTİN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Vladimir Putin, bilinen resmi evlilik kaydına göre şu anda evli değildir. Putin, 28 Temmuz 1983 tarihinde Lyudmila Aleksandrovna Shkrebneva ile evlendi. Evliliklerinin ardından Lyudmila Putina soyadını kullanan çift, yaklaşık 30 yıl boyunca evli kaldı.

Putin ve Lyudmila, 6 Haziran 2013 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma işlemi ise 1 Nisan 2014 tarihinde resmen tamamlandı.

PUTİN KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Vladimir Putin'in kamuya açık biyografik bilgilerde doğrulanmış bir evliliği bulunuyor. Putin, 1983 yılında Lyudmila Shkrebneva ile evlendi ve bu evlilik 2014 yılında boşanmayla sona erdi.

Putin'in başka bir resmi evlilik yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Eski olimpiyat jimnastikçisi Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da bu iddialar, Putin'in ikinci bir evlilik yaptığı anlamına gelmiyor.

PUTİN'İN ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Vladimir Putin'in Lyudmila Putina ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızı bulunuyor. Maria ve Yekaterina isimli kızları, kamuoyunda Putin'in bilinen çocukları olarak yer alıyor.

Putin'in çocuklarının doğum tarihleri ve doğum yerleri şöyle:

Maria Putina: 28 Nisan 1985 tarihinde Leningrad'da (günümüzde St. Petersburg) dünyaya geldi.

Yekaterina Putina: 31 Ağustos 1986 tarihinde Almanya'nın Dresden kentinde doğdu.

Putin'in aile hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutması nedeniyle kızlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgiler de sınırlı şekilde kamuoyuna yansıyor.

PUTİN'İN ALİNA KABAEVA İLE EVLENDİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?

Vladimir Putin'in adı, eski ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile uzun yıllardır gündeme gelen ilişki iddialarında geçiyor. Ancak bu iddialar, Putin ile Kabaeva'nın evlendiğini kanıtlayan resmî bir bilgi niteliği taşımıyor.

Wikipedia'da yer alan biyografik bilgilerde de Putin'in Lyudmila Putina ile yaptığı evlilik ve 2014 yılında tamamlanan boşanması kayıtlı bulunuyor. Dolayısıyla Putin'in ikinci kez evlendiğine ilişkin doğrulanmış bir evlilik bilgisi bulunmuyor.