Pubg oyunu yasaklanacak mı? SON DAKİKA! İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in oynadığı Pubg Türkiye'de yasaklanacak mı?

Son dönemde Türkiye’de yaşanan iki ayrı okul saldırısının ardından, dijital oyunların özellikle gençler üzerindeki etkisi yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olayların ardından sosyal medyada ve bazı haber platformlarında “şiddet içerikli oyunlar yasaklanacak mı?” sorusu yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların merkezinde ise dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG yer aldı.

PUBG OYUNU YASAKLANACAK MI?

Türkiye’de PUBG oyununa yönelik olası bir yasak kararıyla ilgili şu ana kadar resmî makamlar tarafından alınmış bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı açıklamalarda, yaşanan olaylara ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtilmiş; ancak dijital oyunların doğrudan yasaklanmasına yönelik herhangi bir resmî düzenleme veya karar duyurulmamıştır.

Uzmanlar ve kamuoyundaki farklı görüşler, özellikle şiddet içerikli dijital oyunların gençler üzerindeki psikolojik etkileri üzerine yoğunlaşırken, devlet kurumları genellikle olay bazlı incelemelerin sürdüğünü ifade etmektedir. Bu kapsamda PUBG’nin Türkiye’de yasaklanacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

İSA ARAS MERSİNLİ VE ÖMER KET'İN OYNADIĞI PUBG TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

Türkiye’de kısa aralıklarla yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iki ayrı okul saldırısının ardından, olaylara ilişkin çeşitli iddialar da gündeme gelmiştir. Şanlıurfa Siverek’te yaşanan olayda 19 yaşındaki Ömer Ket’in gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi yaralanmış; saldırgan olay sonrası yaşamına son vermiştir.

Benzer şekilde Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin karıştığı olayda da çok sayıda öğrenci ve öğretmenin etkilendiği bildirilmiş, saldırganın olay sonrası hayatını kaybettiği açıklanmıştır.

Her iki olayın ardından bazı çevrelerde, saldırganların gençler arasında popüler olan PUBG adlı dijital oyunla ilişkilendirildiğine dair iddialar ortaya atılmıştır.

PUBG OYUNU NEDİR?

PUBG, açılımıyla PlayerUnknown’s Battlegrounds, çok oyunculu çevrim içi bir hayatta kalma (battle royale) oyunudur. Oyuncuların amacı, geniş bir harita üzerinde diğer oyunculara karşı mücadele ederek son hayatta kalan kişi veya takım olmaktır.

Oyun, ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Günümüzde hem mobil hem de bilgisayar/konsol sürümleri bulunmaktadır.