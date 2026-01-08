PSG Marsilya CANLI nereden izlenir? PSG Marsilya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
PSG - MARSİLYA NEREDE İZLENİR?
PSG MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE
PSG Marsilya maçını Bein Sports 4'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.
PSG MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG Marsilya maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.
PSG MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
PSG Marsilya maçı Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.