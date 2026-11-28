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Psg Lorient maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 2. Fransa Ligue 1 kapsamındaki PSG Lorient maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

PSG LORİENT MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Lorient maçı beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Fransa Ligue 1 kapsamında oynanacak.

PSG LORİENT MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Aboneler maçı internet üzerinden beIN CONNECT platformunda da takip edebiliyor.

PSG LORİENT MAÇI NE ZAMAN?

PSG Lorient maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Fransa Ligue 1 kapsamında yapılacak.

PSG LORİENT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Lorient maçı, Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak.

PSG LORİENT MAÇININ ÖNEMİ NE?

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında lider PSG, sahasında Lorient'i konuk edecek. Paris ekibi, liderliğini sürdürmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

PSG, 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 26 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Lorient ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 16 puanla 10. sırada bulunuyor.

PSG VE LORİENT SON DURUM

PSG, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Paris ekibi bu maçlarda 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü. Lorient ise son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FRANSA LİGUE 1 HAKKINDA

Fransa Ligue 1'de son yıllarda şampiyonluğu büyük ölçüde PSG domine ediyor. Paris ekibi, 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüştü.