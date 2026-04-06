Şampiyonlar Ligi’nde erken final niteliği taşıyan PSG Liverpool maçı ile tansiyon yükseliyor! Hem Fransız hem de İngiliz futbolunun lokomotiflerini karşı karşıya getirecek bu kritik randevu öncesinde, taraftarlar "PSG maçı hangi kanalda?" ve "Liverpool maçı şifresiz mi yayınlanacak?" başlıklarını yakından takip ediyor. Luis Enrique ve rakip teknik adamın satranç hamlelerini andıran bu dev kapışmasına dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve yayıncı kuruluş bilgilerini sizler için bir araya getirdik. Detayları kaçırmayın!

PSG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devlerin randevusu için geri sayım başladı! Avrupa futbolunun iki devi PSG ve Liverpool, çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşmak üzere Paris'te karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele öncesinde, "PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Yıldızlar geçidine sahne olacak dev eşleşmenin tüm detayları ve yayın bilgileri haberimizde:

Şampiyonlar Ligi’nde erken final niteliği taşıyan bu dev randevu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Paris’in ikonik stadyumu Parc des Princes’te gerçekleşecek olan mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saati ile 22:00’de çalacak. Her iki takım da yarı final kapısını aralamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda çeyrek final heyecanı, Türkiye’de dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşacak. PSG - Liverpool mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar, tabii Spor ekranlarından maçı şifreli olarak izleyebilecekler. Ayrıca, kardeş ülke Azerbaycan kanalı İçtimai TV de bu büyük maçı canlı yayın listesine dahil etti.

TABİİ SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin resmi yayıncısı olan tabii Spor, Turkcell TV+ platformu üzerinden de erişilebilir durumda. Maçı canlı izlemek isteyen aboneler, Turkcell TV+ 75. kanal üzerinden veya tabii uygulamasının internet sitesi ve mobil aplikasyonu aracılığıyla şifreli olarak yayına ulaşabilecekler.

PARİS’TE DEVLER LİGİ HEYECANI DORUKTA

Parc des Princes Stadyumu, bu akşam sadece bir futbol maçına değil, aynı zamanda taktiksel bir savaşa ev sahipliği yapacak. Saha avantajını kullanmak isteyen PSG, güçlü rakibi Liverpool karşısında gol yollarında etkili olmaya çalışırken; İngiliz temsilcisi deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.