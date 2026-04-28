UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan doruğa ulaşıyor. Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu dev karşılaşma, hem takımların form grafikleri hem de geçmiş karşılaşmaların yarattığı rekabet nedeniyle sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Psg Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşması, Türkiye’de futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Dev mücadele, ülkemizde TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu durum, karşılaşmanın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlarken, futbolseverlerin maçı kolay erişilebilir bir şekilde takip etmesine olanak tanıyor.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için birden fazla seçenek bulunuyor. Mücadele, TRT 1’in televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. TRT’nin resmi yayın kanalları ve dijital servisleri aracılığıyla maçın canlı yayınına erişim sağlanabilir.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak yarı final ilk maçı, futbol takviminde kritik bir tarihe denk geliyor. PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, belirlenen program doğrultusunda bu akşam oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih 28 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylardan biri de maçın başlama saati. PSG ile Bayern Münih arasındaki yarı final ilk karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.