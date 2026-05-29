PSG - Arsenal hangi kanalda, şifresiz mi PSG - Arsenal maçı ne zaman oynanacak?

“ Psg - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve ne zaman?” sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. PSG - Arsenal mücadelesi, hem yayın hakları hem de izleme seçenekleri açısından futbolseverlerin gündeminde yer alırken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saati büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

PSG VS ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dev final öncesi maçın yayın bilgileri ve izleme platformları yoğun şekilde araştırılırken, karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar yayın detaylarını sorguluyor.

PSG ARSENAL MAÇI TRT 1 CANLI İZLE FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

PSG - Arsenal mücadelesi, TRT 1 üzerinden Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın imkânı sunulacak.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dev final karşılaşması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği PSG - Arsenal, saat 19.00’da başlayacak ve büyük bir mücadeleye sahne olacak.

PSG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final karşılaşması Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskás Arena Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finali, dev atmosferiyle futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.