Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği ve arama motorlarında sıkça sorguladığı konulardan biri de sınav günü kılık, kıyafet ve kişisel bakım standartları oluyor. Özellikle son dönemde popüler olan kozmetik uygulamalar sonrası binlerce aday, "Protez tırnakla YKS'ye girilir mi, ÖSYM kurallarına göre protez tırnak yasak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan yasaklı eşyalar listesi ve sınav günü dikkat edilmesi gereken tüm detaylar...

ÖSYM'NİN YASAKLI EŞYALAR LİSTESİNDE PROTEZ TIRNAK VAR MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav uygulama kılavuzlarında, sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak araç, gereç ile eşyalar detaylı bir şekilde ilan edilmektedir. ÖSYM'nin genel olarak yasakladığı eşyalar arasında şunlar yer alır:

• Cep telefonu, telsiz ve her türlü haberleşme cihazı

• Akıllı saat, akıllı bileklik ve elektronik donanımlar

• Kulaklık, her nevi kablosuz ekipmanlar

• Kamera, ses ve görüntü kayıt cihazları

Görüldüğü üzere ÖSYM'nin güncel yasaklı maddeler mevzuatında protez tırnak uygulamasına dair herhangi bir kısıtlama veya yasak bulunmamaktadır. Protez tırnaklar, sınav güvenliğini tehdit eden bir materyal veya kopya unsuru taşımadığı için doğrudan bir engelle karşılaşmamaktadır.

TAKI, AKSESUAR VE KİŞİSEL BAKIM KURALLARI NELER?

Sınav güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amacıyla sınav merkez girişlerinde emniyet görevlileri tarafından detaylı üst aramaları yapılmaktadır. Bu aramalarda metal içerikli takılar, piercingler veya büyük aksesuarlar kontrol edilmekte, bazılarının girişine izin verilmemektedir.

Ancak protez tırnaklar, estetik ve günlük kişisel bakım kullanımı kapsamında değerlendirildiği için sınava girişe hukuki veya idari bir engel oluşturmaz. Yine de her ihtimale karşı adayların, tırnakların optik formu işaretlemeye veya sınav esnasında kalem tutmaya engel olmayacak (aşırı uzun veya sivri olmayan) ergonomide olmasına dikkat etmesi, sınav konforu açısından faydalı olacaktır.

SINAVA GİRERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sınav günü herhangi bir hak mahrumiyeti veya mağduriyet yaşamamaları adına ÖSYM'nin belirlediği temel prosedürleri eksiksiz yerine getirmesi hayati önem taşıyor. Sınav sabahı mutlaka dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

• Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslı mutlaka yanınızda olmalıdır.

• Sınav Giriş Belgesi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) alınan renkli veya siyah-beyaz sınav giriş belgesinin çıktısı bulundurulmalıdır.

• Yasaklı Materyaller: Sınav binasının kapısından içeriye cüzdan, anahtar, metal toka veya yukarıda belirtilen elektronik cihazlarla girilmemelidir.

• Zaman Yönetimi: Sınav binasına son giriş saatinden önce mutlaka okul bahçesinde hazır bulunulmalıdır.

YKS'DE PROTEZ TIRNAK YASAK MI?

ÖSYM'nin resmi yönergelerinde protez tırnağın yasaklı olduğuna dair hiçbir ibare yer almamaktadır. Sınav günü mağduriyet yaşamamak adına tek yapmanız gereken; sınav giriş belgeniz ve geçerli kimlik kartınızla birlikte, kılavuzda yer alan diğer genel güvenlik ve eşya kurallarına riayet etmektir.