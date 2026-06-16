Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreci, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da binlerce eğitimcinin gündeminde yer alıyor. Eğitim kurumlarının niteliğini artırmayı hedefleyen proje okullarına yapılan atamalar, hem öğretmenler hem de idareciler açısından kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor. Peki, Proje okulu atama sonuçları açıklandı mı 2026? MEB Proje okulu öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı proje okulları atama sonuçları için henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış kesin ve nihai bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle sonuçların açıklandığına dair sosyal medya veya çeşitli platformlarda yer alan paylaşımlar doğrulanmış bilgi olarak kabul edilmemelidir.

Bakanlık süreçlerinde sonuçlar genellikle Personel Genel Müdürlüğü ve resmî MEB duyuru sayfaları üzerinden erişime açılmaktadır. Bu nedenle öğretmen ve idarecilerin yalnızca resmî kanalları takip etmesi büyük önem taşımaktadır.

Proje okulu atamaları; hizmet puanı, görev süresi, tercih sıralaması ve ihtiyaç durumu gibi kriterlere göre değerlendirildiği için sonuçların açıklanması öncesinde sistemsel kontrollerin tamamlanması beklenir.

MEB PROJE OKULU ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı çalışma takvimine göre, proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının 16 Haziran 2026 Salı günü erişime açılması planlanmaktadır.

Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair net bir zaman bilgisi resmi olarak duyurulmamıştır. MEB, geçmiş yıllarda olduğu gibi sonuçları gün içerisinde farklı saat aralıklarında açıklayabilmektedir.

Bu nedenle adayların özellikle şu noktalara dikkat etmesi gerekmektedir:

Sonuçlar gün içerisinde MEB sistemine düşebilir

Açıklama saati önceden duyurulmayabilir

Yoğunluk nedeniyle erişimde gecikmeler yaşanabilir

Sonuçlar açıklandığında genellikle MEB Personel Genel Müdürlüğü duyuruları üzerinden erişim sağlanmakta ve kullanıcılar e-Devlet sistemi üzerinden de sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.