Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı. Akademik kariyeriyle dikkat çeken Ulusoy’un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy kimdir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni rektörü Ahmet Ulusoy kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY KİMDİR?

1962 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, ilk, orta ve lise eğitimini Of’ta tamamladı. 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Akademik hayatına 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Ulusoy, 1989 yılında yüksek lisansını, 1992 yılında ise Maliye alanındaki doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını aynı üniversitede sürdüren Ulusoy, 1998 yılında Maliye Doçenti, 2004 yılında profesör oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde görev yapan Ulusoy, bölüm başkanlığı başta olmak üzere çeşitli akademik ve idari görevler üstlendi. Çalışmalarını maliye teorisi, kamu ekonomisi, maliye politikası, mahalli idareler, kamu borçları ve finans alanlarında yoğunlaştırdı. Bu alanlarda çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışması bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesindeki akademik kariyerinin ardından Beykent Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Ulusoy, Eylül 2021’de Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu üyeliğine getirildi. 12 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyeti yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen üç kişilik heyette de yer aldı.

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

AHMET ULUSOY KAÇ YAŞINDA, AHMET ULUSOY NERELİ?

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, 1962 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 64 yaşında olan Ulusoy, ilk, orta ve lise öğrenimini de Of’ta tamamladı.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Ulusoy, 1984 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine 1986 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak başladı ve ilerleyen yıllarda doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

Ulusoy, akademik çalışmalarında maliye teorisi, kamu ekonomisi, maliye politikası, mahalli idareler, kamu borçları ve finans alanlarına odaklandı. 17 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanarak yeni görevine başladı.