Prestij Meselesi Şinasi kim, Prestij Meselesi Şinasi gerçekte Eser Yenenler mi?

Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini anlatan “Prestij Meselesi” filminde Şinasi karakteri dikkat çekerken, bu rolün gerçek hayatta kim olduğu tartışılıyor. İzleyiciler, “Şinasi karakteri Eser Yenenler mi?” sorusuna yanıt ararken, filmdeki karakterlerin gerçek kişilerle bağlantısı merak ediliyor.

Dram türündeki film, 1989 yılında Beyoğlu’nda Balin Pavyon’da çalışan Hilmi Topaloğlu’nun, abisi Mustafa Topaloğlu’nun yönlendirmesiyle müzik yapımcılığına adım atmasını anlatıyor. Topaloğlu kardeşler, Unkapanı Müzik Çarşısı’nda Nokta Müzik isimli yapım şirketini kurarak Türk müzik dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.

Genç yeteneklerin peşine düşen Hilmi Topaloğlu, kısa sürede Haluk Levent gibi isimleri keşfederek müzik sektöründe önemli bir çıkış yakalıyor.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSU

Prestij Meselesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül üstlenirken, güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Kadroda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya ve Zafer Ergin gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

PRESTİJ MESELESİ KARAKTERLERİ VE ROLLER

Filmde Engin Hepileri Hilmi Topaloğlu’nu canlandırırken, Eser Yenenler “Şinasi” karakterine hayat veriyor. Aslıhan Güner Semiha karakteriyle, Biran Damla Yılmaz Gölhan rolüyle ve Şebnem Bozoklu ise Jale karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ayrıca Mahmut Kırmızıgül Mahsun Kırmızıgül’ü, Onur Gözeten Özcan Deniz’i, Ali Erkin Haluk Levent’i ve Bülent Emrah Parlak ise Mustafa Topaloğlu’nu canlandırıyor.