Prestij Meselesi Özcan Deniz'i kim oynuyor, Özcan Deniz'i oynayan Onur Gözeten kimdir?

Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan “Prestij Meselesi” filminde Özcan Deniz karakteri izleyicilerin ilgisini çekti. “Özcan Deniz’i kim oynuyor?” sorusu gündeme gelirken, yapımda yer alan karakterlerin gerçek sanatçılarla olan bağlantısı da araştırılıyor.

PRESTİJ MESELESİ ÖZCAN DENİZ’İ KİM OYNUYOR?

Prestij Meselesi filminde Özcan Deniz karakterini genç oyuncu Onur Gözeten canlandırmaktadır. Yapım, sanatçının müzik piyasasına adım attığı ilk yılları ve Prestij Müzik dönemindeki yükseliş sürecini konu almaktadır.

ONUR GÖZETEN KİMDİR?

Filmde Özcan Deniz’in gençliğine hayat veren Onur Gözeten, “Prestij Meselesi” ile birlikte sinema izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncu, daha önce televizyon projelerinde yer almış ve bu filmle birlikte kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

PRESTİJ MESELESİ VE MÜZİK DÜNYASI

Hilmi Topaloğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Prestij Müzik süreci, filmde detaylı şekilde ele alınırken Özcan Deniz gibi isimlerin müzik dünyasındaki yükselişi de anlatılmaktadır. Film, 90’lı yılların Türk müzik sektörüne ışık tutan yapımlar arasında yer almaktadır.

PRESTİJ MESELESİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

