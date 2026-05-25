Prestij Meselesi Özcan Deniz'i kim oynuyor, Özcan Deniz'i oynayan Onur Gözeten kimdir?

“Prestij Meselesi” filmiyle birlikte Türk müzik dünyasının önemli isimleri yeniden gündeme gelirken, Özcan Deniz’i kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. “Prestij Meselesi Özcan Deniz’i kim oynuyor?” sorusu sosyal medyada sıkça araştırılırken, filmdeki oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan “Prestij Meselesi” filminde Özcan Deniz karakteri izleyicilerin ilgisini çekti. “Özcan Deniz’i kim oynuyor?” sorusu gündeme gelirken, yapımda yer alan karakterlerin gerçek sanatçılarla olan bağlantısı da araştırılıyor.

Prestij Meselesi filminde Özcan Deniz karakterini genç oyuncu Onur Gözeten canlandırmaktadır. Yapım, sanatçının müzik piyasasına adım attığı ilk yılları ve Prestij Müzik dönemindeki yükseliş sürecini konu almaktadır.

Filmde Özcan Deniz’in gençliğine hayat veren Onur Gözeten, “Prestij Meselesi” ile birlikte sinema izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncu, daha önce televizyon projelerinde yer almış ve bu filmle birlikte kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

Hilmi Topaloğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Prestij Müzik süreci, filmde detaylı şekilde ele alınırken Özcan Deniz gibi isimlerin müzik dünyasındaki yükselişi de anlatılmaktadır. Film, 90’lı yılların Türk müzik sektörüne ışık tutan yapımlar arasında yer almaktadır.

Film hakkında detaylı bilgiler ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar çeşitli sinema veri tabanları ve kaynak sayfalar üzerinden takip edilebilmektedir. Yapım, biyografik yapısıyla dikkat çekerek müzik tarihine ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Osman DEMİR
