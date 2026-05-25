Prestij Meselesi Haluk Levent'i kim oynuyor?

Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini anlatan filmde Haluk Levent karakteri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Prestij Meselesi Haluk Levent’i kim canlandırıyor?” sorusuna yanıt aranırken, yapımda yer alan oyuncular ve gerçek hayat bağlantıları da merak ediliyor.

PRESTİJ MESELESİ HALUK LEVENT’İ KİM OYNUYOR?

“Prestij Meselesi” filminde Haluk Levent karakterini Ali Erkin canlandırmaktadır. Oyuncu, filmde sanatçının müzik dünyasına adım attığı ilk yılları ve yükseliş sürecini başarıyla yansıtmaktadır.

HALUK LEVENT KARAKTERİNİN FİLMDEKİ YERİ

Filmde Haluk Levent’in müzik kariyerine başlangıç dönemi, sokak müziğinden sahnelere uzanan yolculuğu ve Prestij Müzik dönemindeki yükselişi ele alınmaktadır. Bu yönüyle karakter, filmin en dikkat çeken hikâyelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

PRESTİJ MESELESİ VE MÜZİK DÖNEMİ

Prestij Meselesi, 1990’lı yılların Türk müzik sektörünü ve Prestij Müzik’in kuruluş sürecini konu alırken, dönemin önemli sanatçılarının hayatlarına da ışık tutmaktadır. Haluk Levent karakteri de bu hikâyenin merkezinde yer alan isimlerden biridir.