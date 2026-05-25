Prestij Meselesi filmi oyuncuları ve karakterleri kim, Prestij Meselesi konusu ne?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Prestij Meselesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Prestij Meselesi konusu, özeti ve Prestij Meselesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Prestij Meselesi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Prestij Meselesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Prestij Meselesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Prestij Meselesi konusu nedir, Prestij Meselesi oyuncuları kimler ve Prestij Meselesi özeti gibi konuları inceliyoruz.
PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KONUSU NE?
“Prestij Meselesi” filmi, Türk müzik tarihinin en önemli yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş sürecini ve 1990’lı yıllarda müzik dünyasında yaşanan yükseliş hikâyesini konu alıyor. Gerçek olaylardan esinlenen yapım, dönemin sanatçılarını ve sektörün perde arkasını beyazperdeye taşıyor. “Prestij Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu ne?” sorusu ise izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor
PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?
Film, 1989 yılında Beyoğlu’nda başlayan müzik yolculuğunu merkezine alıyor. Hilmi Topaloğlu’nun abisi Mustafa Topaloğlu’nun yönlendirmesiyle müzik yapımcılığına adım atmasıyla başlayan süreç, Nokta Müzik’in kurulması ve ardından Prestij Müzik’in yükselişiyle devam ediyor. Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve Türk müzik sektörüne kazandırılması filmde detaylı şekilde anlatılıyor.
Prestij Meselesi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya ve Erdal Özyağcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
PRESTİJ MESELESİ KARAKTERLERİ
Filmde Hilmi Topaloğlu’nu Engin Hepileri canlandırırken, Şinasi karakterine Eser Yenenler hayat veriyor. Ayrıca Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimlerin gençlik dönemleri de farklı oyuncular tarafından ekrana taşınıyor. Bu yönüyle film, biyografik anlatımıyla dikkat çekiyor.
PRESTİJ MESELESİ HAKKINDA
“Prestij Meselesi”, 1990’lı yılların müzik piyasasını ve dönemin yükselen sanatçılarının hikâyelerini konu alarak izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunuyor. Film, Türk müzik sektörünün perde arkasını anlatmasıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KARAKTER VE OYUNCU LİSTESİ
• Engin Hepileri – Hilmi Topaloğlu
• Eser Yenenler – Şinasi
• Aslıhan Güner – Semiha
• Biran Damla Yılmaz – Gölhan
• Şebnem Bozoklu – Jale
• Melisa Döngel – Ayşen
• Mahmut Kırmızıgül – Mahsun Kırmızıgül (gençliği)
• Onur Gözeten – Özcan Deniz (gençliği)
• Ali Erkin – Haluk Levent
• Bülent Emrah Parlak – Mustafa Topaloğlu
• Erkan Petekkaya – Gani
• Zafer Ergin – Fahrettin Aslan
• Erdal Özyağcılar – Serpil Akıllıoğlu
• Murat Han – Eşref
• Nursel Köse – Fatma
• Melek Baykal – (rol belirtilmedi)
• Celil Nalçakan – (rol belirtilmedi)
• Levent Sülün – (rol belirtilmedi)
• Necmi Yapıcı – (rol belirtilmedi)
• Ece Yaşar – Sevgi
• Defne Samyeli – Kendisi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.