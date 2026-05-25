Prestij Meselesi filmi oyuncuları ve karakterleri kim, Prestij Meselesi konusu ne?

Film, 1989 yılında Beyoğlu’nda başlayan müzik yolculuğunu merkezine alıyor. Hilmi Topaloğlu’nun abisi Mustafa Topaloğlu’nun yönlendirmesiyle müzik yapımcılığına adım atmasıyla başlayan süreç, Nokta Müzik’in kurulması ve ardından Prestij Müzik’in yükselişiyle devam ediyor. Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve Türk müzik sektörüne kazandırılması filmde detaylı şekilde anlatılıyor.

Prestij Meselesi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya ve Erdal Özyağcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

PRESTİJ MESELESİ KARAKTERLERİ

Filmde Hilmi Topaloğlu’nu Engin Hepileri canlandırırken, Şinasi karakterine Eser Yenenler hayat veriyor. Ayrıca Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimlerin gençlik dönemleri de farklı oyuncular tarafından ekrana taşınıyor. Bu yönüyle film, biyografik anlatımıyla dikkat çekiyor.

PRESTİJ MESELESİ HAKKINDA

“Prestij Meselesi”, 1990’lı yılların müzik piyasasını ve dönemin yükselen sanatçılarının hikâyelerini konu alarak izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunuyor. Film, Türk müzik sektörünün perde arkasını anlatmasıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam ediyor.