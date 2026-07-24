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Postacı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Postacı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Postacı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Postacı konusu, özeti ve Postacı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Postacı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Postacı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Postacı filmini izleyecek olanların merak ettiği Postacı konusu nedir, Postacı oyuncuları kimler ve Postacı özeti gibi konuları inceliyoruz.

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?  

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Postacı, televizyon ekranlarında her yayınlandığında yeniden büyük ilgi görüyor. Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in paylaştığı film; çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusu ile izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

1984 yapımı komedi klasiği, sıcak mahalle atmosferi ve eğlenceli hikâyesiyle Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği yapım, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Postacı filmi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekildi. Filmin birçok sahnesi mahalle kültürünü yansıtan sokaklarda ve çevredeki semtlerde gerçekleştirildi. İstanbul'un tarihi dokusunu ve sıcak mahalle yaşamını ekrana taşıyan film, bu yönüyle de dikkat çekiyor.

POSTACI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Postacı filmi 1984 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda gösterime girdi. Memduh Ün yönetmenliğinde çekilen film, senaryosu ve oyuncu performanslarıyla Yeşilçam'ın en başarılı komedi yapımları arasında gösteriliyor.

POSTACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, mahallede postacılık yapan Adem ile Sevtap'ın aşk hikâyesini konu alıyor. Birbirlerini seven iki genç evlenmek isterken, Sevtap'ın ailesi ve özellikle Almanya'dan dönen ağabeyi Latif bu evliliğe karşı çıkar. Adem, sevdiği kadınla evlenebilmek için türlü zorluklarla mücadele ederken, yaşanan olaylar eğlenceli ve duygusal anlarla izleyiciye aktarılıyor.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal – Adem

• Fatma Girik – Sevtap

• Erdal Özyağcılar – Latif

• Nubar Terziyan

• İhsan Yüce

• Ulvi Alacakaptan

• Nezahat Tanyeri

• Gülümser Gülhan

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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