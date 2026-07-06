2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu, futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik eşleşmelerden birine sahne olacak. Turnuvanın dikkat çeken iki güçlü ekibi Portekiz ile İspanya, çeyrek finale yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak. Grup aşamasındaki performanslarının ardından eleme turunda rakiplerini saf dışı bırakarak son 16 turuna yükselen iki takım, bu kez turnuvada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Peki, Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz İspanya hangi kanalda? Detaylar...

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında oynanacak Portekiz ile İspanya karşılaşması, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

PORTEKİZ İSPANYA HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Portekiz - İspanya karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Portekiz:

Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzaballdo.

İspanya:

Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.