Portekiz elendi mi, Portekiz Dünya Kupası’ndan elendi mi?

FIFA 2026 Dünya Kupası eleme turlarında heyecan sürerken, Portekiz'in turnuvadaki akıbeti merak konusu oldu. "Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler, son maçın sonucunu ve Portekiz'in bir üst tura yükselip yükselmediğini öğrenmek istiyor.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesi veren Portekiz, İspanya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti. "Portekiz elendi mi, Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusu, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki son durumu.

Evet. Portekiz, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuramayan Portekiz, kupa hayallerini sonlandırdı.

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NASIL SONUÇLANDI?

İki Avrupa devini karşı karşıya getiren mücadelede İspanya, bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Portekiz maç boyunca beraberlik golünü bulmak için baskısını artırsa da İspanyol savunmasını aşamadı ve son düdükle birlikte Dünya Kupası'na veda eden taraf oldu.

PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI SERÜVENİ SONA ERDİ

Turnuvaya iddialı bir kadroyla başlayan Portekiz, grup aşamasındaki performansıyla dikkat çekse de eleme turunda İspanya engeline takıldı. Alınan bu sonuçla birlikte Portekiz, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesini Son 16 Turu'nda noktaladı.

İSPANYA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Portekiz'i 1-0 mağlup eden İspanya ise adını çeyrek finale yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. İspanyollar, bir üst turda kupa hedefi doğrultusunda yoluna devam edecek.