Pınar Altuğ Bebek'teki evini satıyor mu, neden satıyor? Pınar Altuğ Bebek'teki evini ne kadara satıyor?

Pınar Altuğ'un Bebek'teki lüks dairesi magazin gündeminde yeniden öne çıktı. Evin el değiştireceği iddiaları sosyal medyada tartışma yaratırken, ünlü oyuncunun satışla ilgili tutumu merak konusu oldu. Peki, Pınar Altuğ gerçekten evini satıyor mu, satışın arkasında ne yatıyor ve fiyat ne kadar? Tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ EVİNİ SATIYOR MU?

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul Bebek'teki lüks dairesiyle ilgili çıkan satış iddialarına açıklık getirdi. Altuğ, evini sattığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hayır satmadık, birileri ilgilendi ama satışı olmadı" dedi.

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ EVİNİ NE KADARA SATIYOR?

Medyada yer alan haberlere göre, daire için 2,5 milyon dolar gibi yüksek bir fiyat gündeme gelmişti. Ancak Altuğ, bu rakam üzerinden bir satışın gerçekleşmediğini ve evin hâlâ mülkiyetinde olduğunu açıkladı.

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ EVİNİ NEDEN SATIYOR?

Altuğ, evine yönelik bazı taleplerin olduğunu doğrulasa da, herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediğini belirtti. Bu nedenle satış motivasyonu veya nedeniyle ilgili henüz resmi bir süreç söz konusu değil.

PINAR ALTUĞ BEBEK'TEKİ EVİNİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Çıkan haberler üzerine sessizliğini bozan Pınar Altuğ, sosyal medya ve basın aracılığıyla konuyu netleştirdi: "Birileri ilgilendi ama satışı olmadı." Bu açıklama, evin hâlâ ünlü oyuncuda olduğunu ve söz konusu satışın tamamlanmadığını kesinleştirdi.