THY’nin Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayda “Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım” sözleriyle gündeme gelen Abdülkadir Özcan, bu kez Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Peki, Petlas'ın sahibi Abdülkadir Özcan kimdir? Abdülkadir Özcan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

PETLAS'IN SAHİBİ ABDÜLKADİR ÖZCAN KİMDİR?

Abdülkadir Özcan, AKO Grup ve Petlas bağlantısıyla tanınan bir iş insanıdır. AKO Grup’un temelleri, 1955 yılında ticaret hayatına başlayan Abdülkadir Özcan’ın lastik sektöründeki faaliyetlerine dayanmaktadır.

Petlas’ın resmi tarihçesine göre şirket, 1976 yılında askeri hava araçlarının lastik ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. Petlas, 1997 yılında özelleştirilirken, 2005 yılında uzun yıllardır lastik sektöründe faaliyet gösteren Abdülkadir Özcan AŞ. tarafından satın alındı. Petlas’ın resmi kaynaklarında şirketin 2005 yılından itibaren AKO Grup bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

AKO Grup bünyesine katılmasının ardından Petlas’ta üretim ve Ar-Ge yatırımlarının artırıldığı, şirketin lastik sektöründeki faaliyetlerini genişlettiği aktarıldı. Petlas’ın resmi internet sitesinde, şirketin farklı araç ve kullanım alanlarına yönelik lastik üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Abdülkadir Özcan ismi, Petlas ve AKO Grup bağlantısının yanı sıra 13 Aralık 2024 tarihinde Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla da kamuoyunun gündemine gelmişti.

ABDÜLKADİR ÖZCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma çerçevesinde PETLAS'ın sahibi Abdulkadir Özcan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmenin yöneticileri olduğu belirtilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda Özcan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

EVİNDEN 175,45 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Operasyon kapsamında Abdulkadir Özcan'ın ikametinde de arama yapıldı. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve ilk incelemede renk, koku ve görünümü itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu. Ele geçirilen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi için kriminal incelemenin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.