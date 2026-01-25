Haberler

Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı nereden CANLI izlenir?

Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha sporseverleri bekliyor. Petkimspor ile Fenerbahçe Beko, lig mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbol tutkunları ise maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayınların şifreli olup olmadığını araştırıyor.

Petkimspor– Fenerbahçe Beko mücadelesi öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Maçı ekran başından izlemek isteyenler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki bu önemli Basketbol Süper Ligi karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, müsabaka canlı olarak nereden izlenebilecek?

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Petkimspor ile Fenerbahçe Beko karşılaşması, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, Bein Sports 5 kanalına Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Petkimspor ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü basketbol tutkunlarıyla buluşacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip, Basketbol Süper Ligi kapsamındaki bu önemli maçta İzmir'de bulunan Enka Spor Salonu'nda parkede karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu