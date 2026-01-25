Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Petkimspor Fenerbahçe Beko maçı nereden CANLI izlenir?

Petkimspor– Fenerbahçe Beko mücadelesi öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Maçı ekran başından izlemek isteyenler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki bu önemli Basketbol Süper Ligi karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, müsabaka canlı olarak nereden izlenebilecek?

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Petkimspor ile Fenerbahçe Beko karşılaşması, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, Bein Sports 5 kanalına Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Petkimspor ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü basketbol tutkunlarıyla buluşacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

PETKİMSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip, Basketbol Süper Ligi kapsamındaki bu önemli maçta İzmir'de bulunan Enka Spor Salonu'nda parkede karşı karşıya gelecek.