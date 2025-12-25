Perşembe hangi diziler var? 25 Aralık Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ARALIK

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Regaip Gecesi

21:45 Çağrı | Yabancı Sinema

01:40 Mehmed: Fetihler Sultanı