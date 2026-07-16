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Perşembe hangi diziler var? 16 Temmuz Muhtemel Aşk dizisi saat kaçta başlıyor?

Perşembe hangi diziler var? 16 Temmuz Muhtemel Aşk dizisi saat kaçta başlıyor?
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ 2026

10.00 Kasaba Doktoru

13.35 Seksenler

14.30 Yürek Çıkmazı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 İki Destan Bir Vatan

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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