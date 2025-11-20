Perşembe günü hangi diziler var? 20 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Mehmed Fetihler Sultanı, Veliaht, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı, Veliaht, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Perşembe , TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: -
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 KASIM
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
01:45 Taşacak Bu Deniz
04:20 Lingo Türkiye