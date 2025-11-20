Perşembe günü hangi diziler var? 20 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: -

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 KASIM

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

01:45 Taşacak Bu Deniz

04:20 Lingo Türkiye