Perşembe günü bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak 2026 Veliaht, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Veliaht, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Veliaht, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Aralık 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 - Jurassic World

22:30 - Jurassic World

00:45 - Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

SHOW TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 - Tur Rehberi

22:15 - Tur Rehberi

00:15 - Veliaht

