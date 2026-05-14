Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Karahan, hem oyunculuk hem de sunuculuk kariyeriyle uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor. “Kavak Yelleri” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Karahan’ın hayatı, yaşı ve memleketi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Pelin Karahan kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, ünlü ismin kariyer yolculuğu da ilgiyle takip ediliyor.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Pelin Karahan, Türk televizyon dünyasında hem oyuncu hem de sunucu kimliğiyle tanınan başarılı bir isimdir. 2005 yılından bu yana ekranlarda yer alan Karahan, özellikle “Kavak Yelleri” dizisindeki Aslı karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır.

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

PELİN KARAHAN NERELİ?

Pelin Karahan, Ankara doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni, ayrıca Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir.

PELİN KARAHAN’IN KARİYERİ

Pelin Karahan, kariyerine reklam filmleriyle başlamış, ardından “Kavak Yelleri”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Yeter”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” ve “Kirli Sepeti” gibi birçok popüler dizide rol almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Karahan, “Pelin Karahan ile Nefis Tarifler” ve “Pelin’in Mutfağı” gibi programlarla da ekranlarda yer almıştır. Televizyon, sinema ve internet projelerinde aktif olarak kariyerine devam etmektedir.

