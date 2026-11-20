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Pelin Akil 40 yaşında: 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Anıl Altan'la 2016'da başlayan evliliği ise 2025'te bitti; ayrılığı Haziran 2025'te kendisi açıkladı.

Oyuncu bu kez eski eşine sosyal medyadan seslendi. 20 Kasım 2026'da paylaştığı mesajlarda, Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina'ya GTA oynatmasına itiraz etti.

PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 doğumlu olduğu için 40 yaşında. İstanbul'da doğdu, bu yılın nisan ayında 40'ını doldurdu.

PELİN AKİL GTA MESAJINDA NE YAZDI?

Pelin Akil, Anıl Altan'a gönderdiği mesajda "Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum" diye yazdı. Altan, kızlarla denize girip flamingoları kovaladıklarını söyleyerek şakayla karşılık verdi ve kızların sınırlarını aşan biriyle karşılaşınca ne yapacaklarını öğrendiğini ekledi. Akil konuşmayı "Ben uğraşmıyorum seninle" diye kapattı. Paylaşımında kızlarının babalarıyla yine dolu bir gün geçirdiğini de yazdı.

PELİN AKİL NE ZAMAN BOŞANDI?

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliği 2025'te sona erdi. Akil, Haziran 2025'te katıldığı bir etkinlikte "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık" dedi ve çocukları için her zaman bir arada olacaklarını söyledi. Birkaç gün sonra sosyal medya hesabındaki adından Altan soyadını kaldırdı.

Çift, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmış ve 2016'da evlenmişti. İkiz kızları Alin ve Lina bu evlilikten doğdu.

PELİN AKİL NEDEN BOŞANDI?

Pelin Akil ve Anıl Altan ayrılığın nedenini açıklamadı. Altan, Haziran 2025'te muhabirlerin sorularına "Ayrılığın sebebi bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi; açıklamayı Pelin'in yaptığını da söyledi.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, televizyona 2007'de başlayan Arka Sıradakiler'le adını duyurdu. Dizi FOX'ta 2011'e kadar sürdü. Asıl çıkışını 2012'de Show TV'nin Suskunlar dizisindeki Nisan rolüyle yaptı. Aynı yıl TRT 1'in Kurt Kanunu'nda Ballı Naciye'yi oynadı, Seksenler'in kadrosuna girdi.

Sinemada Ana, Saklı, Deli Aşk, Keşif ve Son Akşam Yemeği gibi filmlerde rol aldı. 2025'te Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları filminin oyuncuları arasındaydı.

PELİN AKİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pelin Akil, Arka Sıradakiler, Suskunlar ve Kurt Kanunu'ndan sonra Osmanlı Tokadı, İnadına Yaşamak, Kızıl Elma, Aşktan Kaçılmaz ve Ne Münasebet dizilerinde oynadı. 2017-2019 arasında Star TV'nin Çember dizisindeydi.

Sonraki yıllarda atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020-2021) ve Ben Bu Cihana Sığmazam (2022-2023), TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-2022) kadrosunda yer aldı. 2024'te Yalı Çapkını'na Diyar karakteriyle katıldı.