Pazartesi hangi diziler var? 8 Aralık Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı?

Pazartesi hangi diziler var? 8 Aralık Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı?
Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 ARALIK

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - O Gün Geldiğinde

01:10 - Yerli Dizi

04:15 - Seksenler

