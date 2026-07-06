Pazartesi hangi diziler var? 6 Temmuz Doğanın Kanunu saat kaçta başlıyor?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026

19:00 - Türkiye - İsviçre | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

21:00 - Kupa Saati

22:00 - Portekiz - İspanya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

00:15 - Siyah Bere

01:20 - Seksenler

03:00 - ABD - Belçika | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Altı Üstü İstanbul (20.00)

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu (22.15)