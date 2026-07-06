Pazartesi hangi diziler var? 6 Temmuz Doğanın Kanunu saat kaçta başlıyor?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026
19:00 - Türkiye - İsviçre | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
21:00 - Kupa Saati
22:00 - Portekiz - İspanya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
00:15 - Siyah Bere
01:20 - Seksenler
03:00 - ABD - Belçika | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: Altı Üstü İstanbul (20.00)
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu (22.15)