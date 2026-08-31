Pazartesi günü hangi diziler var? 31 Ağustos bu akşam Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlayacak?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 AĞUSTOS 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

22:30 İzlanda - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -