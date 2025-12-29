Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 29 Aralık Cennetin Çocukları, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları, Kıskanmak bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 ARALIK

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Hara | Türk Sineması

02:05 - Seksenler

02:55 - Kasaba Doktoru

