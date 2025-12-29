Pazartesi günü hangi diziler var? 29 Aralık Cennetin Çocukları, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları, Kıskanmak bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 ARALIK
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Hara | Türk Sineması
02:05 - Seksenler
02:55 - Kasaba Doktoru