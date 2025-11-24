Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 24 Kasım Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı?

Pazartesi günü hangi diziler var? 24 Kasım Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı?
Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı, Ben Leman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: Sakıncalı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 KASIM

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Teşkilat

03:00 Seksenler

03:30 Kasaba Doktoru

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
