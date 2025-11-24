Pazartesi günü hangi diziler var? 24 Kasım Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yeni bölüm bugün var mı?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı, Ben Leman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: Sakıncalı
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 KASIM
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Teşkilat
03:00 Seksenler
03:30 Kasaba Doktoru